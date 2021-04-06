Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, hasta vatandaşı ziyaret etti
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, hasta vatandaşı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Yaşam
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, hasta vatandaşı ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sinir sisteminde meydana gelen rahatsızlık sonucu hasta olan M.G'yi ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sinir sisteminde meydana gelen rahatsızlık sonucu hasta olan M.G'yi ziyaret etti.

M.G'yi evinde ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, aileye moral vererek maddi ve manevi olarak destek olacaklarını söyledi.

Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Kendisinin yaşadığı durum kadar annesinin ve eşinin yaşadıkları da çok zor. Allah kendilerinden razı olsun ki bugüne kadar fedakarca davranmışlardır. Elimizden geldiği kadar biz de destek olacağız. Zor durumda olan, çaresiz kalan hiçbir vatandaşımızı, ailemizi kaderine terk edemeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin buradaki temsilcileri olarak milletimize duyduğumuz sorumluluk gereği her vatandaşımızın yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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