Başkan Beyoğlu esnafı dinledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Beyoğlu esnafı dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Beyoğlu esnafı dinledi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarıyla işlek bir alışveriş bölgesi haline gelen Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak caddenin düzeniyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarıyla işlek bir alışveriş bölgesi haline gelen Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak caddenin düzeniyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, ortak bir akılla hareket ederek esnafın ve vatandaşın yararını gözeterek caddenin cazibesini artırmaya yönelik kararlar aldıklarını söyledi. Denetim yapmak ve kuralları uygulamak üzere zabıta ekibi oluşturduklarını anlatan Beyoğlu, "Bu ekibimiz günün her saatinde burada görev yaparak düzeni sağlayacak. Sakarya Caddesi, yapılan düzenlemelerle sadece Bağlar'ın değil, Diyarbakır'ın ticaret sirkülasyonunda odak noktası haline geldi. Bunu hep beraber koruyarak geliştirmemiz lazım" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu esnafı dinledi

Başkan Beyoğlu esnafı dinledi

Başkan Beyoğlu esnafı dinledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title