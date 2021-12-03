Başkan Beyoğlu engelli çocuklarla bir araya geldi

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde çeşitli kategorilerdeki çocukların eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Çocuklarla sıcak bir iletişim kurarak yakın ilgi gösteren Başkan Beyoğlu, merkezin yöneticileri ve eğitmenlerden bilgi alarak çocukların eğitimi konusunda her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Beyoğlu, engelli bireylere hak ettikleri değeri vermenin manevi ve toplumsal bir sorumluluk içerdiğini kaydetti. - DİYARBAKIR