Başkan Beyoğlu düzensiz göçmenlere yemek ikramında bulundu
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Başkan Beyoğlu düzensiz göçmenlere yemek ikramında bulundu

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerini terk eden düzensiz göçmenlere yemek ikramında bulundu.

Başkan Beyoğlu düzensiz göçmenlere yemek ikramında bulundu
31.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:57

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerini terk eden düzensiz göçmenlere yemek ikramında bulundu.

Çoğunluğu ülkelerindeki iç savaş ve karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan düzensiz göçmenlerin oluşturduğu yüzlerce yabancı uyruklu insan bir bayrama daha ülkelerinden binlerce kilometre uzakta hüzünlü bir şekilde girdi. Çocuk ve gençlerin ağırlıklı olduğu göçmenlere Bağlar Belediyesi yemek ikramında bulundu. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile 200'den fazla kişiye yemek ikramı yapıldı.

Türkiye'nin tarihten beri muhacirlere karşı ensar görevini üstlendiğini belirten Beyoğlu, bunu insani ve dini bir vecibe olarak gördüklerini söyledi. Beyoğlu, "Aziz vatanımızın ve mazlumların hamisi olan devletimizin değerini bilelim. Allah hiç bir milleti devletsiz ve vatansız bırakmasın, bu kardeşlerimizin durumuna düşürmesin. Muhacirlere karşı ensar olan ülkemizden ve bunun öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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