Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü - Haberler
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Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi Demirciler Sitesi yakınlarında bulunan bir işletmeye ait duvar işgaline son verip bölgede aynı zamanda 1 kilometrelik yeni imar yolu açarak uzun yıllara dayanan ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi Demirciler Sitesi yakınlarında bulunan bir işletmeye ait duvar işgaline son verip bölgede aynı zamanda 1 kilometrelik yeni İmar yolu açarak uzun yıllara dayanan ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Bağcılar Mahallesi'ni Şanlıurfa yoluna bağlayan yolun hizmete girmesi, çevrede yaşayan esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Duvar işgalinin ortadan kalkmasıyla uzun yıllar işgalin yaşandığı bölgede imar yolu açılarak ulaşım nefes aldı. Bir işletmeye ait olduğu ifade edilen duvarın yol yapım çalışmalarına engel olduğu bölgeyi temizleyen Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmanın ardında bir kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde yol çalışması başlatarak ulaşımı kolaylaştıracak yolu kazandırdı. Asfalt alt temel malzemeleriyle döşenen yolun ulaşıma açılması çevrede bulunan esnafları ve vatandaşları sevindirdi.

Bugüne kadar bunun eksikliğini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Bağcılar Mahallesi Gözeli bölgesini Şanlıurfa yoluna bağlayan yolun devreye girmesi nedeniyle ulaşımda sıkışıklık ve zaman kaybının son bulacağını dile getirerek ilk kez kazandırılan hizmet nedeniyle AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çalışmaları gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

"Alt yapı yenileme hizmetlerimiz geleceğimize ışık tutuyor"

Bağlar Belediyesi, ilçenin ve aynı zamanda Diyarbakır'ın yeni modern yaşam yüzü olan Bağcılar Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde hayata geçirdiği yeni imar yollarıyla ilçe tarihinin en büyük alt yapı ve üst yapı hizmetlerine imza attı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan hizmetlerin vatandaşların günlük yaşamına dokunarak esnaf kesimi ve ticaret erbabının işini de kolaylaştırdığını kaydetti. Uzun yılların ihmalini gidermek için seferberlik ruhuyla mücadele verdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Alt yapı ve üst yapıyı geliştirmeye yönelik hizmetlerimiz Bağlar'ın geleceğine ışık tutuyor. Bunun değeri zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü

Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü

Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü

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Haber: Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü - Haberler
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