Başkan Beyoğlu cuma namazını vatandaşlarla birlikte sosyal mesafeye uyarak kıldı Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, cuma namazını vatandaşlarla birlikte sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, cuma namazını vatandaşlarla birlikte sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle açık alanlarda ve parklarda sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak kılınan cuma namazlarında vatandaşlara yönelik hizmetlerini bu hafta da sürdürdü. Belediyenin Temizlik Müdürlüğü ekipleri, namaz için belirlenen noktalarda dezenfekte ve temizlik işlemlerini uygulayarak sosyal mesafe kuralına göre şeritler çekti. Bu noktalarda görevlendirilen belediye ekipleri, namaz için gelen vatandaşlara ücretsiz maske hediye edip dezenfektan ikram etti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallara uyulması için de vatandaşlara uyarılar yapıldı. 400 binden fazla nüfusa sahip olan ilçede vatandaşlar, açık alanlara akın ederek ibadetlerini eda etti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da açık alanda vatandaşlarla birlikte cuma namazını kıldı. Başkan Beyoğlu, kurallara gösterdikleri uyumdan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye ekipleri, her hafta düzenli olarak ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını da dezenfekte ederek vatandaşların takdirini kazanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA