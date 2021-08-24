Başkan Beyoğlu, birçok hastalıkla boğuşan Makbule anneye umut oldu

Diyarbakır'ın Ak Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyareti sırasında birçok rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşama tutunduğunu öğrendiği 74 yaşındaki Makbule Aslan'ı ziyaret ederek yaşadığı sıkıntıların çözümü için destek sözü verdi.

Diyarbakır'ın Ak Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyareti sırasında birçok rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşama tutunduğunu öğrendiği 74 yaşındaki Makbule Aslan'ı ziyaret ederek yaşadığı sıkıntıların çözümü için destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattıkları gönül seferberliğinde Bağların her köşesindeki vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Beyoğlu, "Devletimiz güçlüdür ve gereğini yapacaktır. Biz sadece vesile olacağız" dedi.

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Alipınar Mahallesi'ne yaptığı vatandaş ve ev ziyaretleri sırasında Makbule Aslan'ın dramını öğrendi. Eşini bir süre önce kaybeden ve çocuklarıyla birlikte yaşama tutunmaya çalışan 74 yaşındaki Aslan, geçirdiği bir çok rahatsızlık nedeniyle de evde yatağa mahkum şekilde hayat mücadelesi veriyor. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri düzenli olarak eve gelip tedavisini yapıyor. Aslan ailesi yapılan sağlık hizmetinden memnun ancak düzenli bir gelir kaynakları olmaması sıkıntı oluşuyor. Hastalığı hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini ileten Beyoğlu, bugüne kadar ulaştıkları tüm vatandaşlar gibi kendisine de destek olarak sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

"Biz sorunların çözümüne sadece vesileyiz, gereğini devletimiz yapıyor"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yürüttüğü çalışmalarla sosyal devlet alanında devrim yaptığını belirten Beyoğlu, "İhtiyaç sahibi, muhtaç ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan tüm vatandaşlara sahip çıkan bir liderimiz ve onun yönettiği bir sosyal devlet anlayışı var. Makbule teyzemizin durumuna çok üzüldük. Hastalık da bir imtihandır. Bize düşen böyle vatandaşlarımıza sahip çıkmaktır. Ailemizin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurumlarla irtibata geçtik. Birçok vatandaşımız gibi bu ailemizin sorunları da inşallah en kısa zamanda çözülecektir" diye konuştu.

Eşini kaybeden ve 10 çocuğu ile beraber yaşam mücadelesi veren Makbule Aslan, "Seni bize Allah gönderdi. Allah'tan başka umudumuz yoktu, sen de umut oldun" diyerek Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı