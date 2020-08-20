Başkan Beyoğlu, belediye başkanları ile bir araya geldi
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Başkan Beyoğlu, belediye başkanları ile bir araya geldi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" programına katıldı.

Başkan Beyoğlu, belediye başkanları ile bir araya geldi
20.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:05

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" programına katıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ATO Kongre Merkezinde düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" programına katıldı. Toplantıda, AK Partili belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası gibi konular ele alındı. Belediye başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın mesajlarını değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gönül,sosyal ve hizmet belediyeciliğini esas alarak hizmet seferberliğine devam edeceklerini söyledi.

"Milletimize aynı heyecanla hizmete devam edeceğiz"

Beyoğlu,millete aynı heyecanla hizmete devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, "Gecesini gündüzüne katarak milletimize büyük bir aşkla hizmet eden cumhurbaşkanımızın samimiyeti, tevazusu ve gayreti bizim için en önemli referanstır. Mesajlarını emir ve talimat olarak kabul ederek bu kutlu yolculukta milletimize hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz. Milletimizin her ferdinin sorununu çözmek bizim vazifemizdir. Pandemi sürecinde hizmetleri aksatmadan büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Pandemi ile ilgili tedbir ve denetimlere düzenli olarak devam ederken, ihtiyaç sahiplerine destek olduk ve milletimizin beklediği diğer hizmetleri de yerine getirdik. Bu coşku ve heyecanla devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Manşet

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