Başkan Beyoğlu, bayramda da ev ziyaretlerini sürdürdü
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Başkan Beyoğlu, bayramda da ev ziyaretlerini sürdürdü

Başkan Beyoğlu, bayramda da ev ziyaretlerini sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan Bayramı'nda da ev ziyaretlerine devam ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan Bayramı'nda da ev ziyaretlerine devam ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Mevlana Halit Mahallesi'nde önceden haber vermeden çat kapı olarak ziyaretler gerçekleştiren AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, şehit yakını ile hasta olduğunu öğrendiği vatandaşlarla yakından ilgilenerek ev çıkışı kendisini bekleyen çocuklara bayram nedeniyle çeşitli hediyeler takdim edip yüzlerini güldürdü.

Ziyaret ettiği evlerden vatandaşların dualarıyla ayrılan Başkan Beyoğlu, bölgenin önemli alimlerinden Ali Özer'i de ziyaret ederek hem bayramını kutladı hem hayır duasını aldı. Alimleri peygamber varisi olarak gören bir inanca sahip olduklarını belirten Beyoğlu, "Bu amaçla değerli hocamızı ziyaret edelim dedik. Hepsi birer ilim deryası. Bizim kendilerinden istifade etmeye ve dualarını almaya ihtiyacımız var" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, bayramda da ev ziyaretlerini sürdürdü
Başkan Beyoğlu, bayramda da ev ziyaretlerini sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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