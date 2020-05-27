Başkan Beyoğlu, bayram sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bayram tatilinin hemen ardında haftanın ilk iş gününde vatandaşları ziyaret turuna çıktı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bayram tatilinin hemen ardında haftanın ilk iş gününde vatandaşları ziyaret turuna çıktı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan Bayramı sonrasında ilk iş olarak ilçedeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bayramda vatandaşları ziyaret edemediklerini belirten Başkan Beyoğlu, Şeyh Şamil Mahallesine bağlı Cengizler Caddesinde görüştüğü esnafla sıcak diyaloglar yaşadı. İş yerlerini tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş bayramlarını kutlayan Beyoğlu'na esnaflar ilgi gösterdi. Bir esnaf, "Bu kadar yıldır buradayım. İlk kez bir belediye başkanı bizi bu kadar fazla ziyaret ediyor. Sizi burada dördüncü kez görüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanı hepimize mesaj verdi"

Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül belediyeciliği seferberliği başlatıyoruz" sözlerini talimat olarak kabul ettiklerini belirterek, bugüne kadar iç içe oldukları vatandaşlarla bundan sonra daha fazla bir araya gelmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız gönül seferberliği başlattı. Bu hepimiz için talimat ve mesajdır. Bugüne kadar zaten milletimizle içi içe olduk, dertleriyle dertlendik. Bundan sonra daha fazla vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Millete efendi olmak gibi düşünceye sahip değiliz, biz milletimizin hizmetkarıyız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA