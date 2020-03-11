Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar'a yapılacak hizmetlerle ilgili gittiği Ankara'daki temaslarına önemli bir görüşme ile başladı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar'a yapılacak hizmetlerle ilgili gittiği Ankara'daki temaslarına önemli bir görüşme ile başladı.



Başkan Beyoğlu, Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Başkan Beyoğlu,belediyenin çalışmaları hakkında bilgi vererek kendisini Diyarbakır'a davet etti. Çavuşoğlu'ndan olumlu yanıt alan Beyoğlu kendisine teşekkür etti.



Beyoğlu, "Ülkemizin önemli bir değeri olan ve başarılı hizmetlere imza atan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldik. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldik. Yoğun programlarına rağmen kendilerini Bağlar'ımıza davet edip icabet sözü aldık. Bizlere olan yakın ilgilerinden dolayı Bakanımıza teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA