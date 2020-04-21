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Başkan Beyoğlu asfalt çalışmalarını denetledi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına rağmen asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

21.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:44
Başkan Beyoğlu asfalt çalışmalarını denetledi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına rağmen asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüs ile mücadelesini yoğun şekilde sürdüren Bağlar Belediyesi, bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte startını verdiği asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği binası ile Gıda Toptancılar Sitesinin olduğu alan sıcak asfalt serimi yapılarak modern bir görüntü kazanmaya başladı. Belediyenin çalışması, çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Beyoğlu, kendisine yakın ilgi gösteren ve çalışmalar nedeniyle teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar ile görüşerek bir süre sohbet ettikten sonra çalışma yerinden ayrıldı. Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile ilçedeki cadde ve sokaklar, yerleşim yerleri ve yaşam alanlarını asfaltlayan Bağlar Belediyesi ekiplerinin hummalı bir şekilde yürüttüğü çalışmalar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından denetlendi. Ekiplerin, korona virüs önlemleri alarak gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde izleyerek bilgi alan Başkan Beyoğlu, kendi üretimleri olan kaliteli ve uzun ömürlü asfalt ile Bağlar'ı güzelleştirmeye devam edeceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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