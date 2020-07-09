Başkan Beyazgül Ziyaretçilerimiz kentimizi gönül rahatlığı ile ziyaret edebilir
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Başkan Beyazgül Ziyaretçilerimiz kentimizi gönül rahatlığı ile ziyaret edebilir

Başkan Beyazgül Ziyaretçilerimiz kentimizi gönül rahatlığı ile ziyaret edebilirŞANLIURFA'da Göbeklitepe ve Balıklıgöl'de ziyarette gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfekte dağıtılıyor.

09.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:04

Başkan Beyazgül Ziyaretçilerimiz kentimizi gönül rahatlığı ile ziyaret edebilir

ŞANLIURFA'da Göbeklitepe ve Balıklıgöl'de ziyarette gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfekte dağıtılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 'Yeni normalleşmeye ilişkin tüm tedbirler alındı, ziyaretçilerimiz kentimizi gönül rahatlığı içerisinde ziyaret edebilirler' dedi.

Koronavirüs salgınından dolayı bir süre kapalı kalan Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi'nde yer alan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski anıtsal yapısı olarak kabul edilen Göbeklitepe normalleşme adımları kapsamında ziyaretçileri tekrardan ağırlıyor. Ören yerinin tüm bölümleri düzenli olarak dezenfekte edilirken ziyaretçilerin karşısına her adımda hijyen kurallarının yazılı olduğu uyarı levhaları çıkıyor. Girişte ateşleri ölçülen ziyaretçiler vücut ısıları normal ise ören yerine alınıyor. Maskesiz girişlere izin verilmezken ziyaretçiler ören yerinin kafe, gişe ve servis alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyması için sık sık uyarılıyor. Tüm alanlar titizlikle dezenfekte ediliyor ve ziyaretçilerin tarihi alanı gezmeleri sağlanıyor. Kentin sembolü olan Balıklıgöl'de de çalışmalar tüm hassasiyeti ile yürütülüyor. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 'Kentin her noktasında salgından korunmak için azami hassasiyet gösteriyoruz. Çalışmalarımız aynı ciddiyetle sürekli olarak devam edecek. Hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığı bizim ilk önceliğimizdir' dedi.,

Başkan Beyazgül Ziyaretçilerimiz kentimizi gönül rahatlığı ile ziyaret edebilir

Kaynak: DHA

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