Başkan Beyazgül sahada incelemeler gerçekleştirmek üzere Akçakale'ye çıkarma yaptı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçedeki projeleri yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Birlikte çalışıyoruz. Akçakale güzelleşiyor" dedi.

Akçakale Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi birlik ve beraberlik içinde ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Başkan Yalçınkaya tarafından ilçenin girişinde karşılanan Başkan Beyazgül ilk olarak Bolatlar Mahallesi'nde 100 dönümlük alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi'ni inceledi. Başkan Yalçınkaya proje ile ilgili kendisine bilgi verdi. Üst yapı çalışmalarında da yapılan incelemenin ardından Çadır kent bölgesinden Sevimli Yol çatına kadar hazır asfalt için ihale sürecinin bittiği belirtildi.

İki başkan daha sonra Pekmezli ve Bulutlu kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: BERABER, ELE ELE…

İncelemeler ilçenin ilk mesire alanında devam etti. Yetkililerden bilgi alan başkanlar ziyarete dair bir açıklamada bulundu.

Başkan Yalçınkaya konuşmasında birlik mesajı vererek "Saha incelemesi yaptık. Köylerimizde yapılması gerekenleri yerinde tespit ettik. Hiçbir ilçeye nasip olmayan bütün imkanlar burada yaratıldı. Allah'ın izni ile 25 aya bütün bunları sığdırdık. Kalan 3 senede de inşallah burayı sınırda yıldız bir ilçe yapacağız. Burayı ithalat, ihracat merkezi yapacağız. Burayı Orta Doğu'nun çıkış kapısı yapacağız.

Birlikte AK Parti ekibi olarak, Zeynel Başkanımız ile beraber, el birliği ile; sabırla, aşka, şevkle inşallah bunları bitireceğiz. İnsanımıza, çocuklarımıza hediye edeceğiz" dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL: AKÇAKALE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞIYOR

Başkan Beyazgül de ilçenin değişimine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Akçakale büyük bir değişim yaşıyor. İlk girişten itibaren baktığımızda ilçenin çehresi değişiyor. Mehmet Başkanımız ile birlikte Akçakale'nin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Biz çok sık aralıklarla bir araya geliyoruz. Kendisi Ankara'da işleri takip ediyor. Burada da birlikte çalışıyoruz. Güzel şeyler yapılıyor Akçakale'ye. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğin verdiği bir sonuçtur.Akçakale değişiyor, Akçakale güzelleşiyor."

Açıklamaların ardından yüzme havuzundaki incelemelerini de tamamlayan Başkan Beyazgül ve Başkan Yalçınkaya AK Parti İlçe Başkanlığı, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktarı da ziyaret etti.

Başkan Beyazgül son olarak meyve fidanlığını da gezerek ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler