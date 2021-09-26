Başkan Beyazgül Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarını Ziyaret Etti - Haberler
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Başkan Beyazgül Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Beyazgül Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

Anadolu'nun en büyük mobilya fuarı organizasyonu olan 4. Şanlıurfa Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı evlilik hazırlığında olan veya evlerini yenilemek isteyen tüm ziyaretçilerine Şanlıurfa Fuar Merkezine bekliyor.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Anadolu'nun en büyük mobilya fuarı organizasyonu olan 4. Şanlıurfa Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı evlilik hazırlığında olan veya evlerini yenilemek isteyen tüm ziyaretçilerine Şanlıurfa Fuar Merkezine bekliyor. 26 Eylül'de sona erecek fuarın kapanış tarihi 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte 18 - 26 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezinde gerçekleştirilen Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'nın süresini esnafa destek amaçlı uzatma kararı aldı.

Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı tanıtımını da yine esnafa destek amaçlı otobüslerin multi medya ekranlarında, önlerinde, LED ekranlarda, bilboard ve sosyal medya hesaplarında yapılarak fuar kapanış tarihi 1 Ekim'e uzatıldı.

BAŞKAN BEYAZGÜL FUAR ALANINI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de fuar alanına giderek firma sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulundu. Yatırımcının her zaman destekçisi olacaklarını vurgulayan Başkan Beyazgül, ardından Büyükşehir Belediyesi standını da gezerek Şanlıurfa'nın fuarlar şehri olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi.

FİRMA SAHİPLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Şanlıurfa Fuar Merkezinde Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarında bulunan firma sahipleri de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne reklam ve tanıtım noktasında teşekkür ederek herkesi fuar alanına davet ettiler.

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Haber: Başkan Beyazgül Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarını Ziyaret Etti - Haberler
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