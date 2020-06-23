Başkan Beyazgül'den esnaf ziyareti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabah saatlerinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabah saatlerinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Başkan Beyazgül, bugün ise Atatürk Bulvarı, Köprübaşı ve Kapaklı Pasajı esnafını ziyaret ederek burada vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk ile beraber esnaf ziyaretine çıkan Başkan Beyazgül, esnafa helal ve bereketli kazançlar diledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA