Başkan Beyazgül'den 15 Temmuz mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İradeye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminde elde edilen demokrasi zaferinin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajının başında, Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere ise sağlıklı uzun ömürler dileyen Başkan Beyazgül, "Kahraman halkımız için ne yapsak azdır. Halkımızın hizmetkarı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Mesajında Başkan Beyazgül, "Sene-i devriye'sini yaşayacağımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, dünyaya milli birlik ve vatanperverlik mesajının verildiği, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, hep birlikte canını siper ettiği ve milletimizin yazdığı bir destandır. Milli iradenin gür sesi, güçlü Türkiye'mizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa inen şehitlerimiz ve gazilerimiz, millet halinde tek yürek olarak 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmıştır. Hain FETO örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da milli iradeye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kahramanlık ve vatanseverlik anlamında milletçe canı pahasına milli iradesini korumuştur. Bugün biz de Büyükşehir Belediyesi ve tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak aziz hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde yüreğimizde hissettiğimiz istiklal ruhuyla, memleketimizin istikbal mücadelesinde bize kutsal emanet olan bu şehri en mamur hale getirmek için, gecemizi gündüzümüze katarak azim ve kararlılıkla çalışıyoruz, çalışacağız. Bu inanç ve kararlılıkla, milletimize bağlı olduğumuz derin aşkla, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi şehit olan başta Urfalı şehitlerimiz Halil İbrahim Yıldırım, Mustafa Direkli, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Ümit Yolcu, Suat Aloğlu ve 251 şehidimizi, aziz ve mübarek kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA