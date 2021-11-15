Başkan Beyazgül: " Bir Vaadimiz Daha Gerçekleşti"

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın simgelerinden biri olan tarihi Urfa Kalesi'nin güney kısmında bulunan 300 den fazla yapı kamulaştırarak yıkım çalışmaları tamamladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önem verdiği projelerden biri olan "Kale Eteği Peyzaj Düzenleme Projesi" ihalesi yapılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Millet Bahçesine dönüşüyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL: " PROJE TAMAM ÇALIŞMALAR ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR"

Peyzaj çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağının müjdesini veren Başkan Beyazgül alanda incelemelerde bulunarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu notu paylaştı.

"Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nin güney kısmında yer alan 30. 000 m²'lik alanda, 300'den fazla evin kamulaştırmasını tamamladık. Burayı tarihi yapıya uygun, Millet Bahçesi olarak TOKİ işbirliğiyle projelendirdik. Çok yakında çalışmalarımız başlıyor" ifadelerine yer verdi.

EYYÜBİYE MİİLET BAHÇESİNE KAVUŞUYOR

Şanlıurfa Kalesi'nin güney kısmında bulunan 30 dönüm alana sahip Kale Eteği projesi çarpık kentleşme ve gecekondu yapılardan kurtararak Urfa Kalesinin hemen yanı başında bulunan alanın, turizme kazandırılmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle peyzaj düzenleme projesi gerçekleştirildi.

Proje alanında ve çevresinde tarihi yapıların yer alması sebebiyle bu minvalde tasarlanan proje için geri sayım başladı. Proje tamamlandığında Eyyübiye ilçe halkı yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının yoğunlukta olduğu bir Millet Bahçesine kavuşmuş olacak.

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