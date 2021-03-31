Başkan Beyazgül, 24 ayda tasarrufu yatırıma dönüştürdük

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, göreve geldiği 31 Mart 2019 tarihinden günümüze kadar yapılan tasarrufların nasıl ve hangi yatırımlara dönüştüğünü düzenlenen Lansman Toplantısı ile Kamuoyuyla paylaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, göreve geldiği 31 Mart 2019 tarihinden günümüze kadar yapılan tasarrufların nasıl ve hangi yatırımlara dönüştüğünü düzenlenen Lansman Toplantısı ile Kamuoyuyla paylaştı.

Özel bir otelde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ferit Dağdeviren, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, daire başkanları ile basın mensupları katıldı.

Beyazgül, "Bilgiyle, deneyimle iş yapma azmi ve heyecanıyla, hayallerimizle ve projelerimizle işe koyulduk. Şanlıurfa'yı sadece belediye hizmetleriyle değil, sanayisiyle, üretimiyle, tabiatıyla, eğitimiyle bilimi ve teknolojisiyle sağlık ve ulaşımıyla; tarihi ve turizmiyle göz dolduran, parmakla gösterilen örnek bir marka şehir haline getirmek için tüm enerjimizi ortaya koyarak çalışıyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızla birlikte onlarında görüş ve önerilerini alarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Medeniyetimiz kadar güzel bir Şanlıurfa için tam kadro gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi " 2 yıllık bir süre içerisinde özellikle kentin kangrenlinmiş sorunlarını çözmek çok önemlidir. Şanlıurfa gibi tarih turizm ve tarım şehrine ve Peygamberler Şehrine hizmet etmek hepimiz için bir şereftir. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Zeynel Abidin Beyazgül 2 yıldız bu şerefi omuzlayıp Şanlıurfa'ya hizmet ediyor. Sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliği noktasında yaptığı tüm çalışmaları takdirle karşılıyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Beyazgül katılımcılar için tasarrufların hangi yatırımlara dönüştüğü noktasında ayrıntılı bir sunum da gerçekleştirdi. Sunumun ardından Lansman Toplantısı çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı