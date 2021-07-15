Başkan Beyazgül: "15 Temmuz, Yüreği Vatan Aşkıyla Dolu Bir Halkın Zaferidir"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Beyazgül" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen, vatanı için canlarını tanklara, uçaklara, helikopterlere ve en ağır silahlara siper eden yüreği vatan aşkıyla dolu halkın zaferidir" dedi.

Başkan Beyazgül mesajında "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca karşı koyuşunun beşinci yıl dönümünü yaşıyoruz. 15 Temmuz akşamı FETO terör örgütünün halkın silahını halka doğrultmasını yüreği vatan aşkıyla dolu silahsız bir millet, tıpkı bir asır öncesindeki kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi "Ya istiklal, ya ölüm" anlayışıyla canlarını feda ederek bu oyunu bozmuştur.

Şanlıurfa, bir milletin kendi kaderini belirlediği 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yediden yetmişe sokaklara akın etmiş, kritik noktalar belediyelerimize ait iş makineleriyle kapatılmış, meydanlar hiçbir zaman boş bırakılmamıştır. Bu sebeple Şanlıurfalı hemşerilerime de sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum.

Bizlere düşen; şehitlerimizin aziz hatıralarına ve vatan topraklarına her daim sahip çıkmaktır. 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Gecemizi gündüzümüze katarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vatan için kahramanca mücadele eden, canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bayrağımızı indirtmesin ezanımızı dindirtmesin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre