"Başkan Beyaz Masa'da" çok tuttu

21.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:29

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın, geçen hafta ilkini başlatıp Beyaz Masa'da vatandaşlarla görüşerek taleplerini aldığı uygulama beğeni topladı.



Çarşamba günleri öğleden sonraları belediye hizmet binası girişindeki Beyaz Masa biriminde vatandaşların görüşlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Yalçın'ın uygulaması her kesimin beğenisini aldı.



Beyaz Masa'ya gelen vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Yalçın, bir yandan istekleri not alıp hazırlanan dilekçeleri anında başkan yardımcılarına iletirken, diğer yandan da vatandaşlarla yakından ilgilendi.



Sıcak çayların ikram edildiği görüşmelerde Başkan Yalçın, Beyaz Masa'ya gelen telefonları da cevapladı. Telefonda Başkan Yalçın'ın sesini duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kısa sürenin ardından taleplerini iletti.



Yüz yüze görüşmeler ve telefonla iletişimden memnun olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Bugün geçen haftaya göre biraz daha kalabalıktı ama şükürler olsun belediyecilik açısından altından kalkamayacağımız konu yok. Ben Beyaz Masa'da çarşamba günleri öğleden sonra hem telefonlara bakıyorum hem de belediyemize gelen vatandaşlarla ilgileniyorum. Bugün ortalama 20 kişiyle görüştüm. Belediye hizmetleriyle ilgili olanları da anında arkadaşlarımız notunu aldı. Bu hizmetten ben memnunum, vatandaşlarımız da memnun. Böylelikle başkana ulaşamıyoruz gibi kaygıyla bundan sonra karşılaşmayacağımızı umuyorum. Görüşmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.



"BEN HİÇBİR YERDE BU DAVRANIŞI GÖRMEDİM"



Beyaz Masa'da Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşen vatandaşlar ise, "Bu davranış çok güzel bir davranış. Ben hiçbir yerde bu davranışı görmedim. Halkla birlikte olup isteklerini dinlemesi zaten bu işe vakıf olduğunu gösteriyor belediye başkanımızın. O yönden teşekkür ediyorum. Belediyeye emlak vergisini ödemek için gelmiştim. Başkan da bizi kabul edip dinledi. Çok memnun oldum. Olabilecek taleplerin hepsine olumlu cevap veriyor ve yapılması için anında talimat veriyor. Allah kendinden razı olsun." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA