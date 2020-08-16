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Başkan Berge iş yeri açılışına katıldı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Güler AVM'nin açılışına katıldı.

Başkan Berge iş yeri açılışına katıldı
16.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:59

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Güler AVM'nin açılışına katıldı.

Otogar kavşağında hizmete sunulan Güler AVM'nin açılışına Van ESOB Başkanı İsa Berge, Van TSO Başkan Vekili Feviz Çeliktaş, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, Muradiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, iş adamları, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Van ESOB Başkanı İsa Berge, bu açılışın kendileri için anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bu kadar zor bir süreçte işletme açmak, istihdama katkı sunmak, bizim için önemli. Ekonomik krizin dünyaca zorluk gördüğü bu süreçte iş yeri açabilmek; cesaret işi, fedakarlık işidir. Ben bu anlamda cesaretinden ve istihdama katkı sunmasından dolayı işletme sahibi Süleyman Güler'i tebrik ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş ise kentte iş yerlerinin açılışının kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Burada onlarca insanın istihdam oluşuna şahitlik etmekteyiz. Van'da iş yerlerinin açılışı bizleri heyecanlandırıyor, bizim için adeta bayram oluyor. Çünkü burada insanlar ekmek yiyecek, evine AŞ götürecek. Ben bu kapsamda Güler ailesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van'da 15 yıldır fırın işleterek hizmet verdiğini aktaran Güler AVM sahibi Süleyman Güler de, riskli bir süreçte ilk marketi açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. İşletmede 20 kişinin istihdamını sağladığını belirten Güler, "Bunun risk olduğunu biliyorum ama insanlara faydam olsun diye bu riski göze aldım. İnşallah bu zor süreci aşarız. İlimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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