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Van, Ekonomi

Başkan Berge: "İş yeri açık olan esnaf da iş yapamıyor"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, iş yeri açık veya kapalı ayırımı yapılmadan kira almamasını istedi.

24.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:52
Başkan Berge:

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, iş yeri açık veya kapalı ayırımı yapılmadan kira almamasını istedi.

Esnafın yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Berge, korona virüs nedeniyle açık olan iş yerlerinin de kapalı olan esnaf gibi iş yapamadığına dikkat çekti. VANESOB Başkanı İsa Berge, resmi kurumların kiracısı olan esnaftan açık kapalı ayırımı yapmadan virüs tehdidi geçene kadar kira almaması gerektiğini söyledi. Berge, "Korona virüs tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Van'da da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Virüs nedeniyle esnafımız iş yapamıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile belediyelerin kiracısı olan esnafımızın kirası 3 ay boyunca ertelendi. İçişleri Bakanlığımız ise yayınladığı genelge ile yine belediyelerin kiracısı olan ve geçici olarak kapatılan esnaftan kapalı olduğu sürece kira alınmayacağını açıklanmıştır. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz, bir nebze de olsa esnafımız rahatlayacaktır" dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan sicil affı bekliyoruz"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan milyonlarca esnafı sevindirecek sicil affını uygulamasını rica ediyoruz" diyen Berge, şöyle dedi:

"Ancak bu şekilde esnafımız rahatlayacaktır ve kara listede olan tüm esnaf ve sanatkarımız krediye ulaşabilecektir. Cumhurbaşkanımızın bu zor zamanda yanımızda olmasını istiyoruz. Her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında olan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e de gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sadece belediyeler değil diğer resmi kurumların da kiracısı olan esnafımız var. Örneğin Hazreti Ömer Camisi, Tarihi Peynirciler Çarşısı ve eski Özalp durağında bulunan esnafımız da Van Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olan esnafımız buna örnektir. Dolayısıyla tüm resmi kurumların açık veya kapalı iş yeri ayırımı yapmadan virüs tehdidi geçene kadar kira tahsilatı yapmamalıdır."

"Özel sektör de kira almamalı"

Devletin yanı sıra özel iş yeri sahiplerinin de virüs tehdidi geçene kadar esnaftan kira almamasını rica eden Berge, "İş yeri kirası ile geçinen iş yeri sahiplerine ise devlet desteği verilmesini istiyoruz. Esnafımız; SGK, BAĞKUR primleri, kira, vergi, stopaj, muhasebe, elektrik, su, internet, banka kredileri ve devlete olan tüm resmi borçlarını ödeyemez durumdadır. KOSGEB aracılığıyla 20-50 bin TL arasında bir yıl sonra geri ödemeli ve uygun taksitlerle can suyu kredi desteği sunulmalıdır. Esnaf ve sanatkarımıza personel maaşı desteği de verilmelidir. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank ve Türkiye İş Bankası, kredi ödemelerinde ertelemelere gitmesi olumlu bir gelişmedir. Özel bankalar da benzer uygulamaya gitmelidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimiz ve hükümetimiz halkımızın sağlığını koruyor. Bu anlamda devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Milletimizin de alınan tedbirlere uymasını rica ediyoruz. Bu badireyi hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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