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Başkan Berge: "İş yeri 6 aydır kapalı olan esnafımıza asgari ücret desteği sunulmalı"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kahvehane ve kıraathanelerle ilgili hükümetin özel tedbirler alması gerektiğini belirterek, "İş yeri 6 aydır kapalı olan esnafımıza en azından asgari ücret desteği sunulmalı" dedi.

Başkan Berge:
10.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:32

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kahvehane ve kıraathanelerle ilgili hükümetin özel tedbirler alması gerektiğini belirterek, "İş yeri 6 aydır kapalı olan esnafımıza en azından asgari ücret desteği sunulmalı" dedi.

Kahvehane ve kıraathane işletmecileri Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge'yi ziyaret etti. Van Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Niyazi Budak'ın da hazır bulundu ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen VANESOB Başkanı Berge, "Gerçekten çok üzüldüğüm bir gün oldu. Uzun süredir kıraathaneci esnafımızın da iş yerinin açılmasını beklerken, pandemi sürecindeki belirsiz şekillenmeler nedeniyle esnafımızın zor durumda kaldığını görüyoruz. Kahvehane ve kıraathaneler ile ilgili hükümetimiz özel tedbirler almalıdır. Kahvehane ve kıraathaneci esnafımızın iş yerleri yaklaşık 6 aydır kapalı durumda. Vergi, SGK, BAĞKUR gibi resmi borçlar ertelendi. Bunun yanında kira, elektrik, su ve muhasebe gibi borçlar esnafımızın sırtında. Önümüzdeki dönemlerde esnafımız bu borçları nasıl ödeyecek? Esnafımız ailesine bakamaz ve dayanamaz duruma gelmiştir. Esnaf ve sanatkarımızın dostu olan ve her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında olan Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in sorunların çözümü için bize destek olacağını biliyoruz" dedi.

Maske, sosyal mesafe, hijyen ve eldiven gibi gerekli tedbirler alınarak kahvehane ve kıraathanelerin de açılmasını isteyen VAN ESOB Başkanı Berge, "Yıllardır sorumluluğunu yerine getirerek devletine vergisini veren, devletine yük olmayan ve her zaman devletinin yanında olan, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 15 Temmuz'da sokaklarda olan esnafımıza hükümetimiz sahip çıkmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ricada bulunuyorum. Eğer iş yerleri açılmayacaksa, esnafımıza kira yardımında bulunulmalı, resmi borçlar ertelemek yerine alınmamalı, iş yeri 6 aydır kapalı olan esnafımıza en azından asgari ücret desteği sunulmalı. Ahilik geleneğinde düşmüş insana, yardımlaşma ve dayanışma vardır. Van bölgesinin kadirşinas bir yapısı olduğunu biliyoruz. Yıllardır kirasını ödeyen esnaf bugün pandemi nedeniyle aylardır kapalı durumda ve kirasını ödeyemiyor diye iş yerinden çıkarılmamalıdır. İnsanların birbirine yardımcı olması kadar güzel bir şey olamaz. En ahlaki ve en güzel duruş da budur. İş yeri sahiplerimizin de bu geleneğe bağlı kalmaları, bakış açılarının güzelliğini ortaya koyar" diye konuştu.

İş yerleri sahiplerinin bu zorlu süreçte esnaftan kira almamasını isteyen VAN ESOB Başkanı Berge, "Bu süreçte duyarlılık gösteren iş yeri sahiplerine teşekkür belgesi vereceğiz. Ancak esnafımızı çıkarmakla tehdit eden veya çıkaran iş yeri sahibini de basına duyuracağız" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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