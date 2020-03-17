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Van, Ekonomi

Başkan Berge: "Esnafımız fedakarlık yapacaktır"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, "Esnafımız bu zor günlerde milletimiz için fedakarlık yapmaya devam edecektir" dedi.

17.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:44
Başkan Berge:

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, "Esnafımız bu zor günlerde milletimiz için fedakarlık yapmaya devam edecektir" dedi.


İçişleri Bakanlığının Türkiye'yi tehdit eden korona virüse karşı aldığı tedbirleri değerlendiren Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, esnafın fedakarlık yapmaya devam edeceğini söyledi. Alınan son kararla birlikte eğlence, kafe, internet kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, düğün salonu, çay bahçesi, hamam ve spor merkezleri gibi birçok sektördeki esnafın faaliyetini durduracağını dile getiren Berge, "Bizler her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda da devletimizin ve milletimizin yanında duracağız. Ahi Evran geleneğinden gelen esnaflar olarak, milletimiz için gereken tüm fedakarlığı göstereceğiz" dedi.


"Esnafımız hijyene dikkat etmelidir"


"Milletimizin sağlığı için gereken tüm tedbirleri alan bir hükümetimiz var" diyen VANESOB Başkanı Berge, esnafın da alması gereken tedbirler olduğunu dile getirdi. Esnaf ve sanatkarın hijyene çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Berge, "Halkımıza hizmet vermeye devam eden esnafımız, temizliğine büyük önem vermelidir. İş yerlerini dezenfekte ederek halkımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlamalıdır" diye konuştu.


"Devlet desteğini sunmalı"


Devletin de bir takım destekler sunması gerektiğini vurgulayan Başkan Berge, "Salgın süresince esnaf çekleri ileriki tarihlere ertelenmeli, vergiler, SSK ve BAĞKUR primleri ertelenmeli, KOSGEB üzerinden esnafımıza faizsiz kredi verilmeli. Esnaf ve sanatkarımızın elektrik, doğalgaz, su ve internet gibi borçları da ertelenmelidir" ifadelerini kullandı.


İş yeri sahiplerine çağrı


İş yeri sahiplerine çağrıda bulunan Berge, "Ekonomik olarak zorda kalan esnafımıza iş yeri sahiplerinin de fedakarlık göstermesini rica ediyoruz. Çünkü zaten işleri durma noktasına gelen esnafımızın kapalı kaldığı sürede kirasını ödeyemeyecektir. Bu noktada iş yeri sahiplerinden kira talebinde bulunmamalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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