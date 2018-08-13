Başkan Berge'den Yapılandırma Uyarısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, yapılandırma için sadece 6 iş günü kaldığına dikkat çekti.

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Göksoy ve Berge, yapılandırmadan faydalanmak için toplam 6 gün olduğunu belirterek, uyarılarda bulundular.

2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının borçları 7143 sayılı yeni yapılandırma ile sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılıyor. - VAN