Başkan Berge'den 'Akaryakıt' Çıkışı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, akaryakıtın sınır ticaretine konu edilen ürünler arasına alınması isteyerek, "Halk arasında 'mazot ticareti' olarak geçen petrol ve petrol ürünleri yeniden sınır ticaretine konu edilen ürünler arasına alınmalıdır. Böylece akaryakıt Van'ın ekonomik can damarı olacaktır" dedi.

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde 'Ticaretin Kolaylaştırılması İşbirliği ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı. İran ile sınır ticaretinin değerlendirildiği toplantıda ithalat ve ihracat rakamları da verildi. Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya meslek odası başkanları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıya katılan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, dış ticaret kapsamına alınan petrol ve petrol ürünlerinin sınır ticaretine konu edilen ürünler arasına alınmasını istedi.

"Van adeta uçuşa geçer"

Akaryakıtın sınır ticaretine konu edildiği 1997 ve 1999 yılları arasında Van'da adeta bir kalkınma yaşandığına dikkat çeken Berge, "Halk arasında 'mazot ticareti' olarak geçen petrol ve petrol ürünleri yeniden sınır ticaretine konu edilen ürünler arasına alınmalıdır. Böylece akaryakıt Van'ın ekonomik can damarı olacaktır. O dönem herkes bu sektörden faydalandı. Daha sonra herkes bu ticaretten mahrum oldu. Şu anda sınır ticaretine konu olan ürünlerin tamamından daha fazla etkili olan akaryakıttır" dedi.

"Kota konularak sorun çözülebilir"

İran'dan getirilen mazotun Van dışına çıkarılması ve kalitesinin de bozulması nedeniyle sınır ticaretine konu edilen ürünler arasından çıkarılıp, dış ticaret kapsamına alındığını bildiğini anlatan Berge, "Van'ın akaryakıt potansiyeli göz önünde bulundurularak ve belirli kotalar konularak yeniden o döneme dönülebilir. Bu imkanın verilmesi durumunda Van'da müthiş bir ekonomik canlanma olur" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA