Başkan Bekler'den öğrencilere kırtasiye yardımı

09.09.2019 11:54

Turhal ilçesinde Belediye Başkanı İlker Bekler, öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı.

Bekler, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Mimar Sinan İlkokulunu ziyaret etti.

İlkokula yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Bekler, defter ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Bekler burada yaptığı açıklamada 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulları ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Birinci sınıftaki öğrencilerimize defter ve armağanlar hediye ettik, kendilerine başarılar diledik. Biz de okulumuzun, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin eğitim öğretim kalitelerini yükseltmek için bütün imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu söyledik. Bu vesileyle tüm öğretmen ve öğrencilerimize yeni eğitim yılında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA