Başkan Bekler, başarılı güreşçileri ödüllendirdi

10.10.2019 19:18

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İtalya ve Bulgaristan'da düzenlenen güreş şampiyonalarında derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Bekler, Bulgaristan'da yapılan Balkan Güreş Şampiyonasında 53 kiloda birinci olan Çağla Yarım, 68 kiloda birinci olan Nesrin Baş ile İtalya'da yapılan Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Nazar Batır ve antrenörleri Şenay Konaçoğlu'nu makamında ağırladı.

Güreşçilerin elde ettiği derecelerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bekler, "Göğsümüzü kabarttılar, bizi çok mutlu ettiler. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman sporcularımızın yanındayız. " dedi.

Bekler, genç güreşçileri tebrik ederek hediye verdi.

Kaynak: AA