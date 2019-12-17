Başkan Bayram: "Yaban domuzu, köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdi"

17.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:17

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaban domuzlarının köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdiğini söyledi.



Karaman'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzuyla ilgili etkili mücadele etmek için bir toplantı düzenlendi. Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen istişare toplantısına Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Tarım İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Koka, Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Hilmi Gül ve köy muhtarları katıldı. Toplantı sonunda bir açıklama yapan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, son yıllarda gittikçe sayıları artan yaban domuzu popülasyonunun köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdiğini, çiftçilerin köylerin içine kadar inen domuzdan dolayı tarlalarını ekemez duruma geldiğini söyledi.



Özellikle köylerde yaşayan üreticilerin zor durumda olduğunu ifade eden Bayram, "Yaban domuzu nohut, hububat, mısır ekili arazilere ve bağlarda büyük hasarlar vermektedir. Domuzla mücadele amaçlı av yapılan köylerde sürek avı ile sıkıntılar yaşanmakta. Toplantıda, yapılan sürek avlarının daha verimli olması, güvenliğin alınması, avcıların ve köylerde yaşayanların ava katılımları ile ilgili sıkıntıları ve çözüm yollarını konuştuk. Köyler arasında grup oluşturularak ava çıkılması kararı alındı. Sürek avı için gerekli yasal izinler alınarak aralık ve ocak ayı boyunca ava çıkılacak. Toplantımıza katılan avcılarımızın ilk yardım hizmetlerini karşılayacak olan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve av düzenlemesini yapacak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, sürek avına avcıları ile destek verecek olan Avcılar Kulübüne ve toplantılarımıza iştirak eden muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA