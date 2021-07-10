Başkan Bayraktar güven tazeledi
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Başkan Bayraktar güven tazeledi

Başkan Bayraktar güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kars Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda üyelerin tam desteğini alan mevcut Başkan Zakir Bayraktar yeniden başkan seçildi.

Kars Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi 23. Olağan Genel Kurulu Divan oluşumunun ardından Saygı Duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel Kurulda açılış konuşması yapan Kars Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Zakir Bayraktar, 2018-2019 ve 2020 yıllarını kapsayan olağan genel kurula teşriflerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Bayraktar, "Ahilik töre ve terbiyesi içerisinde sizlere yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte uzun yıllardır hizmet etmekteyiz. Hep beraber çok zor günlerden ve krizlerden geçtik. Bizlere vermiş olduğunuz destekle her yıl biraz daha büyüyerek sizlere daha iyi hizmet vermek adına çok şükür önemli yol kat ettik" dedi.

Bayraktar, "Tüm dünya olarak zor günlerden geçmekteyiz. Zor gün dostu olan esnaf ve sanatkarın korunup kollanması bizlerin yegane vazifesidir. Esnaf ve sanatkarı zayıf olan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bu zor günlerde üstlenmiş olduğumuz misyon gereği bana güveninize bundan sonrada layık olmaya devam edeceğim. Kooperatifimiz ortaklarının daima yanında olduk. Bundan sonrada Allah'ın izniyle katkılarımız artarak devam edecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Müdürü Şentürk Özyılmaz, tarafından gelir-gider ve faaliyet raporları okundu. Daha sonra 23. Olağan Genel Kurula tek aday olarak katılan mevcut Başkan Zakir Bayraktar üyelerin oyunun tamamını alarak güven tazeledi.

Genel Kurul da son olarak kentte bulunan en yaşlı esnafa görevlerine plaket verildi. - KARS

Başkan Bayraktar güven tazeledi
Başkan Bayraktar güven tazeledi
Başkan Bayraktar güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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