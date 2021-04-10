Başkan Bayındır'dan Avrupa ikincisi milli tekvandocuya kutlama
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Başkan Bayındır'dan Avrupa ikincisi milli tekvandocuya kutlama

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Başkan Bayındır'dan Avrupa ikincisi milli tekvandocuya kutlama

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Konyalı milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'ı başarısından dolayı kutladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Konyalı milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'ı başarısından dolayı kutladı.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, elde ettiği başarı ile Ağrıs'ın şehrin ve ülkenin gururu olduğunu belirtti.

Ağrıs'ın gençlere örnek oluşturacağına dikkati çeken Bayındır, "Şampiyonumuzu şehrim ve şahsım adına yürekten kutluyorum. Şampiyonaya katılan başta Zeliha kızımızı ve tüm milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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