Başkan Bayındır: "Bu şehir sizden görev bekliyor"

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ramazan Bayramı dolayısıyla biraraya geldiği belediye personeline seslenerek, "Bu şehir sizden görev bekliyor" dedi.

Başkan Bayındır, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, Belediye İş Sendikası Konya Şubesi Başkanı İbrahim Koral ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı Beyaz Park Aile Çay Bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında Beyşehir Belediyesi'nin birim müdürleri ve çeşitli birimlerinde görev yapan personeliyle buluştu.

Personelinin Ramazan Bayramını tebrik eden Bayındır yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi, Beyşehir'e el birliği içerisinde hizmet etmenin önemine dikkat çekti.

Çalışanın yanında yer alan bir başkan olduğunu söyleyen Adil Bayındır, "Bu şehrin insanı dün kendine hizmet eden, bu şehirden geçip giden toprağa intikal eden, belediye personellerimiz var, bizler onları unutmadık, Beyşehir halkı unutmadı. Operatöründen işçisine, çöpçüsüne, park bahçesine nerede hangisi ne ağaç diktiyse, işte orada görülüyor. Onların hepsi onun sahipleri. O yüzden bu sahip olma duygusunu ve aidiyet duygusunu 'ben bu şehrin elemanıyım', 'ben bu şehrin insanıyım', 'ben bu şehir için yaşarım', 'ben bu şehir için çalışırım' aidiyet anlayışını hakim kılarsanız göreceksiniz 5 yıl sonra, 'bu şehrin şu caddelerinde benim payım var, bu şehrin yeni yapılarında benim payım var' diyeceksiniz. Bu şehir sizden görev bekliyor, gün gelir haklarınız verilir, halk tarafından ve yönetenlerden görülürsünüz diyorum. Gayret sizden, gayret bizden, takdir önce Allah'tan sonra halktan diyorum. Emeğiniz yağlı olsun, gayretiniz bol olsun, Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Bayındır, elini sıkarak tek tek bayramlaştığı birim müdürleri ve personeliyle daha sonra bir süre sohbet etti. - KONYA

Kaynak: İHA