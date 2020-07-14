Başkan Baydilli'den 15 Temmuz mesajı
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Başkan Baydilli'den 15 Temmuz mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Baydilli'den 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:47

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Baydilli 15 Temmuz gecesi şehadete eren vatandaşları ve güvenlik güçlerini rahmetle andı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde o gece şehit olan vatandaşları ve güvenlik güçlerini andı. Mesajında milli birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Başkan Baydilli, Türk Milletinin tarihin her döneminde musibetlere karşı tek vücut olduğunu vurgulayarak millet olduğumuzu kaydederek "Biz öyle bir milletiz ki bazen kendi içimizde sorunlar yaşasak bile herhangi bir felakete karşı bir anda tek vücut olup dimdik durabiliyoruz. Ecdadımız vatan toprağı için birlik olup vatanı nasıl koruduysa 15 Temmuz gecesi de torunları aynı şekilde vatanın bütünlüğüne kast eden hainlere karşı dimdik durdu, can verdi ama vatanını vermedi. O kara gecede şehit olan vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazi olanlara şükranlarımı sunuyorum. Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.' Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi Başkomutanın önderliğinde bu vatana gözünü kırpmadan ölüme yürüyerek sahip çıktı. O gece kahramanca mücadele eden, kendini ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Tehlike bazen düşman, bazen doğal afet bazen de bir hastalık olabiliyor. Bugün de korona virüs belası ile karşı karşıyayız ve ülkemizde de azımsanmayacak derecede vakalar bulunuyor. Bu belayı da def etmek için yine birlik beraberlik içinde gereken kurallara uyarak yaşamamız gerekiyor. Her belaya karşı nasıl dimdik durduysak pandemiye karşı da hep birlikte tedbirli bir şekilde, hijyenik bir şekilde yaşayarak karşı koyabiliriz. Ben tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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