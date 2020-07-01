Başkan Bayar, Kılıçdaroğlu ile Eşref Ural'ın partiye dönüşünü konuştu Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İl Başkanı Bayar, eski AK Partili Kepez Belediye Meclis üyesi Eşref Ural'ın, parti geleneği ve hiyerarşisi yok sayılarak üye yapılmaya çalışılmasının da masada konuşulan konular arasında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Ankara'ya giderek CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu ile Antalya ve örgüt hakkında birtakım görüşmeler gerçekleştirdi. Bayar tarafından yapılan yazılı açıklamada gündemdeki bir diğer konu olan eski AK partili Kepez Belediye Meclis üyesi Eşref Ural'ın partiye üye yapılmaya çalışılması hakkında, tabanının ve örgütün görüşlerini Genel Başkan'a aktardığını ifade etti. Başkan Bayar, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı, Sayın Seyit Torun ve Sayın Bülent Kuşoğlu ile görüşerek kentimiz ve örgütümüz adına son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Genel Başkanımızla; kurultay sürecini, belediyelerimizin pandemi sürecindeki çalışmalarını, örgütün beklenti ve taleplerini konuştuk. Gündemde olan eski AK Partili Kepez Belediye Meclis üyesi Eşref Ural'ın, parti geleneği ve hiyerarşisi yok sayılarak üye yapılmaya çalışılması da masada konuşulan konular arasındaydı. Partimizden istifa ederken ağza alınmayacak ithamlarda bulunan, tekrar partimize dönme çabaları kamuoyunda ve örgüt tabanında büyük tepki uyandıran Eşref Ural ile ilgili örgütümüzün ve partililerimizin, görüşlerini ve düşüncelerini Genel Başkanımıza aktardık. Genel Başkanımız gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA