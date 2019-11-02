Başkan Batur'dan Vali'ye teşekkür

02.11.2019 11:26

Konak Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Başkan Abdül Batur yönetiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen'in de katıldığı toplantının açılışında meclis üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Batur, Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane Binası restorasyon projelerine İzmir Valiliği'nin yüzde 80 oranında katkı vereceğini açıkladı. Batur, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. İlçedeki tarihi yapıların tek tek ayağa kaldırılması için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Batur, ödeneklerin sağlanmasının ardından restorasyon süreçlerinin başlayacağını ve Konak'ın dokusunda önemli bir yere sahip iki yapının, hızla kent yaşamına kazandırılacağını kaydetti.

10 Kasım'da Ata'nın doğduğu evde olacak

Toplantıda Konak Belediyesi'nin Selanik ziyareti de gündeme geldi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde olacak. Ebediyete intikal edişinin 81. yılı nedeniyle Ata'ya saygı ve şükranlarını sunmak için kente giden heyet, Atatürk'ün müze haline getirilen evini ziyaret edecek. Selanik'te Konak Belediyesi'nin de katılacağı turizm fuarını gezecek heyet, kardeş belediye Drama'da da temaslarda bulunacak. CHP'li Meclis Üyesi Birol Özkardeşler ise Konak Belediyesi'ni temsilen 4 Kasım'da Makedonya'ya giderek, kardeş belediye Bitola'nın kurtuluş günü etkinliklerine katılacak.

Kaynak: Bültenler