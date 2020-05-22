Başkan Batur'dan gençlere teşekkür
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Başkan Batur'dan gençlere teşekkür

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgın sebebiyle sıkı önlemlerin uygulandığı süreçte, dayanışma ruhuna katkı koyarak ilçedeki ihtiyaçlı vatandaşların yardımına koşan CHP Konak İlçe Gençlik Kollarını konuk etti.

Başkan Batur'dan gençlere teşekkür
22.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:56

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgın sebebiyle sıkı önlemlerin uygulandığı süreçte, dayanışma ruhuna katkı koyarak ilçedeki ihtiyaçlı vatandaşların yardımına koşan CHP Konak İlçe Gençlik Kollarını konuk etti.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Konak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu ve yönetim kurulu üyelerini konuk eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gerçekleştirildikleri özverili çalışmalardan ötürü gençlere teşekkür etti. Salgın sebebiyle en yoğun önlemlerin uygulandığı günlerde, ilçedeki ihtiyaçlı vatandaşlara yardımların ulaştırılması konusunda gönüllü olarak görev yapan gençlik kollarını tebrik eden Başkan Batur, "Örgütle beraber olmak belediye başkanlarının en büyük gücü ve bu gücümüzü de gençlerden alıyoruz" dedi.

"Gençler gurur kaynağı oldu"

Pandemi sürecinde tüm belediyelerin üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olduklarını belirtti. Gençlerin bu sürece dahil olarak gönüllü olmalarının gurur yaşattığını söyleyen Başkan Batur şöyle konuştu: "İhtiyacı olan vatandaşa ulaşmak, yaşanan sıkıntıları çözmek, temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları, 65 yaş ve üzeri büyüklerimize özel uygulanan hizmetler hep önceliğimiz oldu ve bize ulaşan hiçbir vatandaşımıza 'hayır' demeden çalıştık. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza iyi niyetle yardımları ulaştırmaya çalıştık. Bu süreç özellikle dayanışma ruhunun ön plana çıktığı bir süreç oldu. Bu süreçte değerli CHP Konak İlçe Gençlik Kollarımızın gönüllü yardım talebi bize gurur yaşattı. Özellikle altını çizerek söylemek isterim, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere hep iletişim halindeydik. Örgütle beraber olmak belediye başkanlarının en büyük gücü ve bu gücümüzü de gençlerden alıyoruz" diye konuştu.

"Farkımız dayanışma ruhumuz"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye'nin diğer uluslardan farkının, zor günlerde kenetlenerek dayanışma ruhunu ortaya koymak olduğunu söyledi. Konak'ta dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığına dikkat çeken Başkan Batur, "Dayanışmanın en üst noktada olduğu bir süreç yaşadık, yaşıyoruz. Belediyemizin işçileri ve memurları maaşlarından ayırdıkları paylarla ihtiyaçlı vatandaşlarımıza ellerini uzattılar. Bakkalların veresiye defterlerindeki borçların ödenmesi yönündeki çağrımıza ilk olarak meclis üyelerimiz ve CHP Konak İlçe Başkanlığı katılarak katkı sundular. Bizim diğer uluslardan farklı bir noktamız var. Sıkıntılı süreçlerde, zor günlerde hemen dayanışma ruhu ön plana çıkıyor" sözlerine yer verdi.

"Birlikte Konak"

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da her zaman gençlerle gurur duyduklarını ifade ederek, "İlçe gençlik kollarımızda güzel bir birliktelik süreci var ve bu devam edecek. Bundan sonraki süreçte de genç kardeşlerimizin, çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarına güvenim tam. Bu süreçte kolektif birliktelik ve bütünlükle çalışma imkanı tanımış olmanızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da 'Birlikte Konak' anlayışıyla birbirimize desteğimiz devam edecek" dedi. CHP Konak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu ise, "Hem örgütün gençlik kolları olarak, hem de Konaklı gençler olarak yaşanan sürecin bilincindeyiz. Başından bu yana 'biz ne yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz' düşüncesi ile hareket ettik. Bizlerin de dayanışma halkasında yer almamıza olanak tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. Gençler olarak her zaman, 7/24 göreve hazırız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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