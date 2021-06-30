Başkan Batur'dan Cumhur İttifakı'na yatırım gezisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Batur'dan Cumhur İttifakı'na yatırım gezisi

Başkan Batur'dan Cumhur İttifakı'na yatırım gezisi
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Millet İttifakı'nın ardından Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyelerine de belediyenin şehrin farklı noktalarında yürüttüğü projeleri gezdirdi.

Cumhur İttifakı Meclis üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Batur, "Bu bizim şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızın bir gereği" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Millet İttifakı'na mensup meclis üyelerinin ardından Cumhur İttifakı meclis üyeleri için de bir inceleme gezisi düzenledi. MHP'li ve Ak Partili meclis üyeleri ile MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın da katıldığı gezide, belediyenin kentte açılış aşamasına getirdiği yatırımları ile yapımını sürdürdüğü projeleri incelendi.

Heyet gezide Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde bulunan ve ilk harcı geçtiğimiz 4 Haziran'da Başkan Batur tarafından atılan Konak Bilim Merkezi'ni, inşaatı tamamlanan Gültepe Spor Kompleksi'ni, Türkiye'ye örnek bir proje olarak hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Köyü'nü, kısa bir süre önce açılışı yapılan Roman Kültür Merkezi'ni ve gençleri madde bağımlılığından koruma amacıyla kurulan Gençlik Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, Konak'ta trafiği rahatlatmak için Tepecik'te yapılan yeni yola da götürüldü. Başkan Batur, belediye teknik ekiplerinin de hazır bulunduğu gezinin her durağında yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verirken, meclis üyeleri de gelinen aşamaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Şeffaf yönetim

Konak'a yeni yatırımlar, vatandaşların yararlanabileceği yeni tesisler kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını meclis üyeleriyle paylaşmak istediklerini söyleyen Başkan Batur, "Önce Millet İttifakı sonra da Cumhur İttifakı meclis üyelerimizle birlikte yatırımlarımızı, çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bu bizim şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımızın bir gereği. Zaten meclisimizde de birçok konuda kararlarımızı tüm partilerin oybirliğiyle alıyoruz. Konak için, Konaklı hemşehrilerimiz için bu örnek dayanışmayla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı haber) Bu kadar kolay, suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? Özür dilenmesi lazım.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı haber) Bu kadar kolay, suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? Özür dilenmesi lazım."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Metin Oktay Emre Kocadağ Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Batur'dan Cumhur İttifakı'na yatırım gezisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:19:46. #1.16#

title