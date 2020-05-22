Başkan Batur, çalışanlarıyla bayramlaştı
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Başkan Batur, çalışanlarıyla bayramlaştı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur; belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları ve belediye işçileri ile bayramlaştı.

Başkan Batur, çalışanlarıyla bayramlaştı
22.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:00

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur; belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları ve belediye işçileri ile bayramlaştı. Ramazan Bayramı kutlaması sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun gerçekleşti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışanları ve meclis üyeleriyle Ramazan Bayramı öncesi bir araya geldi ve bayramlarını kutladı.

"Aynı coşkuyu yaşayacağımıza inanıyorum"

Başkan Batur, ilk olarak, Fuar Evlendirme Dairesi Nikah Salonu'nda belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının çok sıkı uygulandığı bayramlaşmaya CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşku Tatar, MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen, belediye meclis üyeleri, belediye meclisi parti grup başkanları ve belediye bürokratları katıldı. Salgın tedbirleri kapsamında bayramlaşmaya katılan konukların her birine salon girişinde ateş ölçümü yapıldı, dezenfektan ve maske verildi. Havalandırması sağlanan salonda ise "Sağlığın için mesafeni koru" uyarısı yazan çıkartmaların bulunduğu koltuklara oturularak oturma düzeni mesafe kurallarına göre ayarlandı. Sağlıklı ve mutlu bir Ramazan Bayramı yaşanması temennisinde bulunan Başkan Batur, "Türkiye'nin ve dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği bir dönemde önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı, daha sonra da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, sokaklara çıkamasak da evlerden, balkonlardan taşan bir coşku ile kutladık. Ramazan Bayramı'nda da aynı coşkuyu yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

Bayramda en büyük temenni sağlık

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda salgın tedbirlerini uygulayarak sarılmadan, kucaklaşmadan bir bayram yaşayacaklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bayramda en büyük temennisinin sağlık olduğunu dile getirdi. Zor günleri dayanışma ruhu ile atlatacaklarını vurgulayan Başkan Batur, "Türkiye ve dünyada çok büyük bir felaket yaşanıyor. Ancak bizi diğer ülkelerden ayıran bir hassasiyet var. O da dayanışma ruhu. Türkiye tam bir dayanışma içerisinde. Bunun en güzel örneklerini de ilçemizde görüyoruz. Birlikten güç doğuyor. Bu sıkıntılı süreçler geçecek. Çocuklarımıza, torunlarımıza yeniden ve daha güzel sarılacağız. Ancak o güne kadar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayramlaşacağız" diye konuştu. İşçisinden meclis üyesine, bütün Konak Belediyesi ailesinin birbirini, birlikte üretmeyi ve Konak'a hizmet etmeyi özlediğini ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce sağlık temenni ediyorum. Bu süreç ailelerinizle, yakınlarınızla birlikte sağlık içinde, hiçbir acı yaşamadan geçsin. Sağlıklı olursak üretken kalabiliriz. Birbirimizi özeldik. Hizmet, sizlerle beraber güzel."

Bayramı alkışlarla karşıladılar

Batur, daha sonra Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri şantiyeleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında belediye personeli ile buluştu. Sendika yöneticilerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma da salgın tedbirlerinin en sıkı uygulandığı günlerde, gece gündüz demeden sahada çalışan tüm personele teşekkürlerini iletti. Başkan Batur, sokaklarda, alanlarda, parklarda, kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri düzenli dezenfektasyon ve temizlik çalışması ile Konak'ın fark sağladığını ve örnek olduğunu vurguladı. Sağlık çalışanlarının ardından salgın sırasında en çok risk alan ve emek veren grubun belediyelerin temizlik işçileri olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli başta olmak üzere sahada çalışan tüm işçileri ayakta alkışladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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