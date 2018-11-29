Başkan Başsoy Hayvan Bakımevini Denetledi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, belediyenin Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinden köpeklerin telef olmasıyla ilgili yapılan paylaşımların ardından Erzincan Belediye Bakanı Başsoy, Hayvan Bakımevi'ne giderek incelemede bulundu.

Ziyaretten sonra konuşan Başkan Başsoy, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında kurulan hayvan bakımevi'ne getirilen sokak hayvanlarının gerekli aşılarının yapılmasının ardından tekrar doğaya bırakıldıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 10 yıldır bakımevi'nin hizmet verdiğini ifade eden Başsoy, 15 personelin gelen hayvanların bakımı ile ilgilendiklerini ve 10 gün içerisinde doğaya bırakıldığını belirtti.

Bazı hayvanseverler dernekleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sonrası hayvan bakımevi'ni denetlediğini ifade eden Belediye Başkanı Başsoy, "Bakımevinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını gözlemledik. Sosyal medyaya düşen son dönemdeki haberler var. Hayvan severler derneği tarafından Erzincan'da Hayvan Bakımevin'de hayvanlara iyi bakılmadığı, burada yemlemelerin, aşılamaların yapılmadığı ile ilgili haberler çıktı. Bunun üzerine de biz bugün Hayvan Bakımevi'ni denetledik ve burada herhangi bir olumsuzluk olmadığını gözlemledik." dedi.

Başsoy, göreve geldiği günden itibaren yaklaşık 2 bin hayvanın kısırlaştırıldığı, 850 hayvanın bakım ve tedavisinin yapılarak, doğaya doğal ortamlarına bırakıldıklarını söyledi.

Hayvansever derneklerine çağrıda bulunan Belediye Başkanı Başsoy, şöyle devam etti:

"Hayvanseverler derneklerine de buradan sesleniyorum siz de lütfen sokakta ölmüş bir köpeği görüp bunu hemen hayvan Bakım Evindeki sorumlulara yüklemeniz doğru bir şey değil. Kanunun bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde sokak hayvanların korunması, tedavi ve bakımlarını üst seviyede hassasiyette çalışıyoruz. Bundan kimsenin endişesi olmasın."