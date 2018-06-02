Başkan Başsoy'dan 15 Temmuz Yerel Ticaret Fuarı Esnafına Ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy esnaf ziyaretleri kapsamında, 15 Temmuz Yerel Ticaret Fuarı esnafını ziyaret ederek, belediye çalışmalarını aktardı.

Barış Manço Parkında bulunan 15 Temmuz Yerel Ticaret Fuarı esnafı ile buluşan Başkan Başsoy, esnafların istek ve önerilerini dinledi.

Gerçekleştirmiş olduğu ziyarette insan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuşmasında; "Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

Düzenlenen ziyaretlerde Başkan Başsoy'a, Ak Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Ak Parti Milletvekili adayları Süleyman Karaman ile Burhan Çakır eşlik etti. - ERZİNCAN