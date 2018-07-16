Başkan Başer: "Herkes Ay Yıldızlı Bayrak Altında Toplanmıştır Kimse Bizi Bölemez"

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer ve kurum amirleri şehit mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler.

Daha sonra ilçe halkının yoğun katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte dev Türk bayrağı açıldı ve Merkez caminin minaresine de dev Türk bayrağı asıldı.

Akşam Çavdarhisar Belediye Meydanında yapılan törene ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada ilçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer Temmuz hain darbe planını kınayan konuşmalar yaptı.

Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz destanı ikinci yılı kutlamaları için buradayız. Vatanımıza milletimize sahip çıkmak için buradayız. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Allah her zaman vatanımıza milletimize sahip çıkmayı nasip etsin. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. 15 Temmuz destanından dolayı gurur duyuyorum. Bu milletten olduğum için gurur duyuyorum. Bu vatani kimse bölemez, bizi hiçbir zaman ayıramazlar. Herkes ay yıldızlı bayrak altında toplanmıştır kimse bizi bölemez" diye konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA