Başkan Başdeğirmen: "Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal"
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Başkan Başdeğirmen: "Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Başdeğirmen: 'Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal'

Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, Isparta Barosu olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in döneminde her zaman destek gördüklerini söyledi. Avukatlık mesleğini vatandaşlara doğru anlatabilmek açısından hem de bugüne kadar Başkan Başdeğirmen'in verdiği desteklere teşekkür etmek amacıyla nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, "Desteklerinizin ve avukat arkadaşlarımızın yanında oluşunuzun devam edeceğini biliyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yapılan çalışmalar sonucunda insanlarımız huzur bulmaktadır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, avukatların ne kadar zor görev yaptıklarının bilincinde olduğunu aktardı. Problemli konularda avukatların her zaman çözüm odağı olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, "Yapmış olduğunuz bu çalışmalarla olumsuzlukları gidererek, adaletin, hakkın yerini bulması anlamında mücadeleler veriyorsunuz. Yapılan çalışmalar sonucunda insanlarımız huzur bulmaktadır. Yapmış olduğunuz vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal" şeklinde konuşurken, avukatlık mesleğinin öneminden bahsetti.

"Arabuluculuk sistemini destekliyoruz"

Avukatlık mesleğinde, tüm avukatlara çalışmalarında başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, arabuluculuk sisteminin de güzel bir uygulama olduğundan bahsetti. Arabuluculuk sisteminin mahkemelerin iş yükünü de hafiflettiğine değinen Başdeğirmen, arabuluculuk sistemini desteklediklerini kaydetti. Her zaman avukatların yanında olduklarını yineleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizler bu beraberliğimizi hem görevde olduğumuz sürece hem de görevimiz dışında birlik beraberliğimizin devam etmesi gerektiği inancındayım. İnşallah daha nice 5 Nisanlarda beraber olmayı yüce Rabbim bizlere nasip etsin" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: 'Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal'
Başkan Başdeğirmen: 'Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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