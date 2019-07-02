Başkan Başdeğirmen: "Terörle büyük mücadele veriliyor"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Musa İrez ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Musa İrez, Başkan Başdeğirmen'e telkari ile işlenmiş Türk Bayrağı tablosu hediye etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Musa İrez, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e başarı dileklerini iletti. İrez, "Isparta'ya en iyi şekilde faydalı olacağınıza inanıyoruz. Şehit aileleri ve gaziler adına ziyaret ediyoruz, onların sevgi ve selamlarını getirdim. Bundan sonraki süreçte Isparta'mıza en güzel şekilde hizmet edeceğinize inancımız tamdır" dedi.

"Devletimiz, çok ciddi ve kararlı bir şekilde mücadele veriyor"

Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile her zaman bir arada olduklarını ve bundan sonrada üzerlerine düşecek olan her türlü göreve hazır olduklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Sizler, bizler için çok önemli değerlersiniz. Bizim en onurlu kişilerimiz şehitlerimiz, gazilerimiz, memleketimiz için yapmış oldukları çalışmaları hiçbir zaman unutmayız. Yüce Rabbim'den dileğimiz ve duamız artık şehitlerimizin ve gazilerimizin olmaması, memleketimize karşı olan hainleri yok etmesi, bizleri bu sıkıntıdan en kısa sürede kurtarmasıdır. Devletimiz bu konuda çok ciddi ve kararlı bir şekilde mücadele veriyor. Bu mücadeleyi veren tüm askerlerimize, komutanlarımıza ve liderlerimize, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin buralarda rahat, huzurlu bir yaşam sürmemize katkı sağlıyorlar, vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için büyük mücadele veriyorlar" görüşlerinde bulundu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başdeğirmen, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını yalnız bırakmayan dernek başkanı ve yöneticileri ile üyelerine teşekkür etti. Başdeğirmen, "En çok ihtiyaç duydukları dostluk ve beraberliği sağlıyorsunuz. Bizlerde belediye olarak elimizden gelen ne varsa sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki gayretlerimiz de artarak devam edecektir" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA