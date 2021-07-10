Başkan Başdeğirmen: "Tek bir vatandaşımız, sorun yaşamamalı"
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Başkan Başdeğirmen: "Tek bir vatandaşımız, sorun yaşamamalı"

Başkan Başdeğirmen: 'Tek bir vatandaşımız, sorun yaşamamalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Sidre Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi, gençlerle sohbet etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Sidre Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi, gençlerle sohbet etti.

Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey'i de ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, burada mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Yaşlı, engelli ve hastalara yönelik de Başdeğirmen'in ciddi çalışmalar ve destekler verdiğini belirten Muhtar Hacer İnci Özbey, "Hastalarımızın tedavisi, engellilerimize akülü tekerlekli sandalye, yatak noktasında her türlü desteklerini görüyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Bir canlımız kıvranırken 'biz ilgilenemeyiz' diyemeyiz"

Sokak hayvanlarına yönelik olarak besleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ayrıca yaralanan hayvanların da tedavilerinin anında yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bir hayvanımız kıvranırken biz ilgilenemeyiz diyemeyiz. Bir sokak hayvanımız açsa doyurmak, hasta ise tedavi etmek zorundayız. Bu bir insanlık görevi ve hep birlikte bilinçli olmak zorundayız" dedi.

"Tek bir vatandaşımız, tek bir evimiz sorun yaşamamalı"

Küme evlerin suyunun olmadığını ve bu yerleşim noktasına da suyun ulaştırıldığını belirten Başdeğirmen, 70'li yıllardan buyana içme suyu olmayan, kanalizasyonu bulunmayan evlere de hizmetlerin götürüldüğünü aktardı. Başdeğirmen, "Tek bir vatandaşımız, tek bir evimizin bile bu sorunu yaşamaması lazım. Su medeniyettir. Hem su hem kanalizasyon mühim bir konu. Orada vatandaşımız 50 yıldır yaşıyor ancak susuz yaşıyor. Bu sorunu çözmekten bizde mutlu oluyoruz" şeklinde konuşurken, mezarlığın üst bölgelerinde de yaşanan su sorununun giderildiğini aktardı.

"Yaşlı ve engelli vatandaşların kurbanlarını belediye kesecek"

Başkan Başdeğirmen, geçen yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kurban alan ancak kestirmeye gücü olmayan yaşlılar, engelliler ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarının belediye tarafından kesileceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Bu vatandaşlarımızın kurbanlarını bu yılda keseceğiz. Bu hizmet sadece Isparta'mıza hastır, başka bir yerde örneği yoktur. Geçen yıl 160 vatandaşımızın kurbanını kestik. Bu sene için de ilgili birimlerimize müracaatlar devam ediyor" dedi. Kurban kesimi için bu yılda 11 kişilik kasap ve 11 kişi de yardımcısı olmak üzere 22 kişilik bir ekip ile 3 veterinerin görev alacağını ve bayramın ilk günü kesimlerin yapılacağı aktarıldı. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: 'Tek bir vatandaşımız, sorun yaşamamalı'
Başkan Başdeğirmen: 'Tek bir vatandaşımız, sorun yaşamamalı'
Başkan Başdeğirmen: 'Tek bir vatandaşımız, sorun yaşamamalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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