Başkan Başdeğirmen, "Tarihimizi canlandırmak için çalışıyoruz" Isparta'da Tarihi Üzüm Çarşısının restorasyon çalışmalarının ilk adımı olan altyapı çalışmaları sürüyor.

Isparta'da Tarihi Üzüm Çarşısının restorasyon çalışmalarının ilk adımı olan altyapı çalışmaları sürüyor. Tarihi çarşının ilk adasında restorasyon çalışmaları önümüzdeki ay başlayacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu esnada esnafın işlerini sürdürebilmesi için valilik arkasındaki alanda söz verdiği ahşap dükkanların yerleştirilmesine başlandı. Başdeğirmen, "İnşallah burada hazırladığımız işyerlerimiz esnaf arkadaşlarımıza faydalı olur. Kendilerinden biraz sabır istiyoruz" derken, şehir genelinde tarihin yeninden canlandırılması için çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Tarihi Üzüm Çarşısı restorasyon çalışmaları eylül ayı itibariyle başladı. İlk etapta su ve kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayı ile birlikte ilk adanın restorasyonuna geçilecek. Bu süreçte ilk adada yer alan esnafın işlerinin aksamaması amacıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafın işlerine valilik arkasında devam edebilmesi amacıyla ahşaptan seyyar dükkanlar kurulması talimatını vermişti. Hazırlanan ahşap dükkanların valilik arkasına yerleştirilmesine başlandı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Üzüm çarşımızdaki ilk adanın restorasyon çalışmaları önümüzdeki ay başlayacak. Restorasyon çalışmaları başlamadan önce esnafımızın mağdur olmaması, işlerini devam ettirebilmeleri için işyeri sözümüz vardı. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Henüz inşaat başlamadan gelmek isteyen esnafımız olursa düşüncesiyle ahşaptan iş yerlerimizi hazırladık. İnşaat sürecinde restorasyona giren dükkanlardaki esnafımız burada ticaretlerini devam ettirebilecekler. Amacımız esnafımızın mağdur olmadan işlerini devam ettirebilmeleridir. Üzüm Çarşımızdaki restorasyon çalışmalarımız bittikten sonra burayı kaldırıp normal haline döndüreceğiz. Esnafımızın bu süreçte sabrına ve bize güvenine ihtiyacımız var. En kısa zamanda buraları bitirip Üzüm Çarşısını vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Gerek il dışından gerekse yurt dışından gelen misafirlerimiz daha nezih, daha güzel, modern şekilde o alandaki tarihi eserleri öne çıkmış şekliyle görmek istiyorlar. İnşallah burada hazırladığımız işyerlerimiz esnaf arkadaşlarımıza faydalı olur. Kendilerinden biraz sabır istiyoruz" dedi.

Şehre gelen misafirlerin tarihi yapıları görmek istediklerini ve kendilerinden bilgi aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tarihi Üzüm Çarşısının yanı sıra Damgacı Sokak, Çayboyu, Doğancı ve Keçeci mahallelerindeki tarihi yapılarında ele alınarak restorasyon yapılacağını söyledi. Başdeğirmen, "Bulunduğumuz alanda Ulu Camimiz var, önemli bir yapı. Bu bölge her şeyiyle çok güzel. Damgacı Sokakta da restorasyon çalışmalarına geçeceğiz. 29 evimizin projeleri hazırlanıyor. Projeler tamamlandıktan sonra ihalesini yapıp, Damgacı Sokağa başlayacağız. Çayboyundaki tarihi evlerimiz var oralara gireceğiz. Doğancı, Keçeci Mahallelerimize geçeceğiz. Tarihimizin olduğu her yeri canlandırmak için çalışacağız, toplumumuzun hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA