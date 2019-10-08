Başkan Başdeğirmen sokakta Gelendost elmasını tanıttı

08.10.2019 18:03

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, elmasıyla meşhur olan ve Türkiye'de önemli bir üretim potansiyeline sahip bulunan Gelendost İlçesinin tanıtımını yaptı. Başkan Başdeğirmen, Gelendost elmalarını yoldan geçen araç sürücüleri ve yayalara tanıtarak ikram etti.



12 ilçe 12 ay turizm hareketi kapsamında, Gelendost Belediyesi ve Bir Tutkudur Karavan Derneğinin işbirliğiyle Isparta Gelendost ilçesi Hüyük Tepesi kamp alanında Türkiye Karavan Kamp Turizm Hareketi kapsamında 16 - 18 Ekim tarihleri arasında Kamp Karavan Turizmi gerçekleştirilecek.



Bu kapsamda hem bu etkinliğe davet, hem de Gelendost elmasının vatandaşlara tanıtımı amacıyla Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı ve beraberindeki heyet Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette konuşan Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, "Başkanım seçim döneminde sizler Isparta Belediyesinin bir ağabey belediye olduğunu ve ilçeleriyle beraber olacağınızı söylemiştiniz. Bugün kardeş belediye ziyareti yapıyoruz. İlçemizin ürünlerinin tanıtımı, ilçemizin geleceği ile ilgili konuların paylaşımı ile ilgili sizleri ziyaret etmek istedik. Gelendost tarım ilçesi ve elmada ön planda olduğumuzu söyledik. Isparta gül ve lavanta ile anılıyor, elma da bizde varız dedik" şeklinde konuştu.



Sezgin, "1176'da Anadolu'nun tapusunun alındığı Miryokefalon Zaferi etkinlikleri ile beraber Selçuklunun yerleşim yerlerinden olan Gelendost ve Isparta bölgesinde bir ağabey belediye olarak bizlere desteklerinizi sağlayacağınızı biliyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.



Geledost'un çok sayıda özellikleri bünyesinde barındırdığını söyleyen ve ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktaran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Gelendost'un hem tarih, hem tarım, hem de turizm açısından değerli bir yer olduğunu belirtti.



Gelendost elmasından gittikleri yerlerde övünerek bahsettiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, elma üretiminde Türkiye birincisi olduklarını ve elmadan neler üretildiğini anlattıklarını söyledi. Başdeğirmen, "Kaliteli elmaları her yere göndererek vatandaşlarımızın bu meyveden istifade etmelerini sağlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu kalitede elma üretilemiyor" ifadelerinde bulundu.



Tarih ile alakalı çok önemli bir yerde olduklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, "1176 Miryokefalon Zaferi. 1071'den sonra ülkemizin en önemli zaferlerinden bir tanesidir. Miryokefalon'un Gelendost'ta olduğu tarih bilimcileri tarafından yakın bir sürede açıklanacaktır. Buna inanıyoruz ve takipçisiyiz" görüşlerinde bulundu.



Yine karavan turizminde Gelendost'un önemli bir yer tutacağını, 16-18 Ekim tarihleri arasında karavancıların ağırlanacağını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Gelendost'umuzu tanıtacak, bilinirliliği arttıracak paylaşımlarda bulunacağız. Misafirlerimize Miryekefalon'un ne olduğunu anlatarak bilgilendireceğiz. Bizler tüm ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin belediyesiyiz. Ayrı gayrımız yok. Yeter ki, imkanlarımız doğrultusunda yapılabilecek işler olsun. Biz sizlerle her zaman beraberiz. Kısa sürede bazı ilçe, belde ve köylerimizin ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamaya da devam edeceğiz" görüşlerinde bulundu.



Makamdaki görüşmenin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve misafirleri belediye önüne inerek, bölgeden geçen araç sürücüleri ve yayalara Gelendost elması ikram ederek, elmanın tanıtımını, Miryekefalon Zaferinin Gelendost ilçesinde gerçekleştiği yönünde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptılar. - ISPARTA

Kaynak: İHA