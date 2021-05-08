Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde bulundu
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Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde bulundu

Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle vatandaşların meyve, sebze ve fide ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla cumartesi günü şehirde kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle vatandaşların meyve, sebze ve fide ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla cumartesi günü şehirde kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulundu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca Isparta'da 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 7 ayrı mahallede pazaryeri kuruluyor. Bu pazaryerlerinin girişlerinde ise Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, HES sorgulaması yapıyor.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince termal ısı ölçer kask ile pazar alanına giren vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı, kolonya ile maske dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca zabıta tarafından pazar boyunca vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve diğer tedbirlere uymaları noktasında aralıksız anonslar gerçekleştirildi.

Bugün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Salı, Çarşamba, Halıkent, Cuma, Çünür, Işıkkent ve Anadolu Pazarları kurulurken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de pazaryerlerinde vatandaş ve esnafı ziyaret etti, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda azami gayret gösterilmesi noktasında ricada bulunurken, 'hayırlı alışveriş' dileklerini iletti.

"Tüm alanlar dezenfekte edildi"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tam kapanma dolasıyla mahalle pazarlarının bir süredir kapalı olduğunu ve son kararla pazaryerlerinin cumartesi günü açılmasına karar verildiğini, Isparta'da 7 semt pazarı kurulduğunu söyledi. Pazar açılmadan önce tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir alışveriş yapabilmelerini sağlamak için çalıştık ve çalışmalarımız da gün boyu sürdü. Pazaryerlerimizde Zabıta Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimizle birlikte yoğun bir denetim gerçekleştirildi. Vatandaş ve esnafımızın ateş ölçümlerini yaptık, kolonya ve maske dağıtımları gerçekleştirdik. Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını, tezgah arası mesafelerin ayarlanması, etiket kontrolleri noktasında personelimiz sürekli vatandaş ve esnafımızla diyalog içerisindeydi. Bu çalışmalarımızı emniyet müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Tüm ekipler pazaryerlerinin sağlıklı bir şekilde açılıp, kapanması için görevlerini yerlerine getirdiler. Buradan tüm ekibimize ve her türlü kurala uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde bulundu
Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde bulundu
Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde bulundu
Başkan Başdeğirmen pazaryerlerinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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