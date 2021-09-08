Başkan Başdeğirmen: "Pandemi döneminde zabıtaya önemli görevler düştü"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Zabıta Haftası dolaysıyla, müdürlük personelini ziyaret etti ve haftalarını kutladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Zabıta Haftası dolaysıyla, müdürlük personelini ziyaret etti ve haftalarını kutladı. Başkan Başdeğirmen, Zabıta personelinin büyük bir özveri içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını dile getirdi.

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 195'nci yıldönümü dolayısıyla, Zabıta Müdürlüğü personelini, belediyenin yeni hizmete sunmuş olduğu hizmet binasında ziyaret eden ve personelin haftasını kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen "Yüce Rabbim nice 195 yılları ülkemize, devletimize yaşatmayı, sizlere de hayırlı görevler yapmayı nasip etsin" dedi.

"Pandemide önemli görevleri oldu"

Türkiye'nin ve dünyanın koranavirüsü dolayısıyla zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu süreçte Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün de üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığını söyledi. Başdeğirmen, "Zabıtamız, şehrimizin huzurunu, sükunetini sağlayan bir sistem içerisinde çalışıyor. Pandemi sürecinde de vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşayabilmeleri için maskelerin dağıtımı, kontrolü, pazar yerlerine maskesiz giriş ve çıkışların yapılmaması, ateş ölçümü gibi çok sayıda görevleriniz oldu" ifadelerinde bulundu.

"Şikayetleri değerlendiriyorlar"

Zabıtanın önemli bir birim olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, personelin ayrıca şehrin içerisinde kolluk kuvveti olarak da önemli görevler üstlendiğini dile getirerek, "Bunların içerisinde vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri için denetimlerde bulunuyorsunuz, etiket kontrolleri yapıyorsunuz. Vatandaşlarımızın şikayetlerini değerlendiriyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Yaka kamerası uygulamasına geçtik"

Göreve gelmeleriyle birlikte zabıta personelinin görev yaptığı sırada kullanması amacıyla yaka kameraları aldıklarını ve bunun kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu sayede çok sayıda haksız suçlamanın da önüne geçildiğini belirtti. Zabıtanın çalışması esnasında vatandaşın 'zabıta bana hakaret etti, kötü söz söyledi' gibi şikayetlerinin de kameralar vasıtasıyla incelendiğini belirten Başkan Başdeğirmen, "Göreve geldiğimizde böyle bir uygulama yoktu. Yaka kamerası uygulamasına geçildikten sonra sizler de rahatladınız. Burada teknolojiyi çok iyi şekilde kullanmak durumundayız. Yine birçok ilde olmayan termal ısı ölçer kasklar aldık. Bu kasklar sayesinde pazar yerlerinde vatandaşlarımızın ateşini ölçebiliyorsunuz. Yine bu kasklardaki kameralar sayesinde yaşanan olumsuzlukları da daha sonra görme imkanımız oluyor. Bu yüzden yaka kameraları da çok önemli" diye konuştu.

"Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in haftalarını kutlamasından ve ziyarete gelmesinden dolayı şahsı ve personeli adına teşekkür eden Zabıta Müdürü Hilmi Efe de "Başkanım, bizleri bu haftamızda ziyaret ederek, vermiş olduğunuz değerden ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı