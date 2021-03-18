Başkan Başdeğirmen: "Esnafımızın daha rahat bir ortamda iş yapabilmelerini sağlayacağız"
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Başkan Başdeğirmen: "Esnafımızın daha rahat bir ortamda iş yapabilmelerini sağlayacağız"

18.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:44
Başkan Başdeğirmen:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Madeni-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Uygun ve yönetimini ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Madeni-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Uygun ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, ziyaretinin ardından beraberinde Madeni-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Uygun ve belediye bürokratları ile birlikte Gül Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Her fırsatta esnaflarla bir araya gelen, istek ve sorunlarını dinleyen, anında çözüme kavuşturulması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu kapsamda sivil toplum örgütleri ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Madeni-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Uygun ve yönetimini ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, burada yeni sanayi sitesi esnafının taleplerini dinledi.

Yeni Sanayi Sitesi esnaflarına yönelik yapılabilecek çalışmaların ele alındığı görüşmenin ardından Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Pandemi süreci dolayısıyla dar kapsamda gerçekleşen esnaf buluşmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafının taleplerini alan Başkan Başdeğirmen, nisan ayı itibariyle sitede asfalt çalışmalarının başlayacağını söylerken, yine süreçte doğalgaz, elektrik, Telekom, çalışmalarının da aynı paralellikte yapılacağını aktardı.

Başkan Başdeğirmen'in esnaf buluşmasına eşlik eden Madeni-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Uygun, "Başkanımız bizim, esnafımızın dertlerini, sorunlarını tek tek dinledi. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

"Esnafımız bizim için çok önemli"

Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını her fırsatta bir araya geldiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Gül Küçük Sanayi Sitemizde, altyapı yağmur suyu, kanalizasyonda eksiklikler vardı. Yaklaşık bir aydan bu yana sanayi sitemizde bir çalışma içerisindeyiz. Nisan ayı sonuna kadar sitemizin her sokağında çalışma gerçekleştirerek, yenilemelerini yapacağız. Ardından asfalt çalışmalarımızı da tamamlayıp, sitemizin güzel bir altyapısı oluşmuş olacak. Esnaf arkadaşlarımızla da istekleri noktasındaki konuları da paylaştık. Daire müdürlerimiz, konularına ilişkin notlarını aldılar. Bu eksikliklerde en kısa sürede giderilecek ve böylece esnaf arkadaşlarımızın çok daha rahat bir şekilde iş yapabilmelerini sağlayacağız. Esnafımız bizim için çok önemli. Sizler bizim için değerlisiniz. Şuna inanın ki, sizin vermiş olduğunuz vergilerle biz bu işleri yapıyoruz. Verdiğiniz vergileriniz, sizlere hizmet olarak geri dönüyor. Taleplerinize açığız, ne gerekiyorsa yaparız. Allah'ın izniyle belediyemizin gücü yüksektir. Esnafımızın, vatandaşımızın istifade edeceği her çalışmada biz hazırız. Yeni Sanayi Sitemiz ve Gül Küçük Sanayi Sitemizde hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: 'Esnafımızın daha rahat bir ortamda iş yapabilmelerini sağlayacağız'
Başkan Başdeğirmen: 'Esnafımızın daha rahat bir ortamda iş yapabilmelerini sağlayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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